Рига, 29 августа, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Полиция безопасности (ПБ) Латвии распространила заявление, в котором предупредила о рисках возможных провокаций во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», активная фаза которых приходится на период с 14 по 20 сентября, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Pxhere.com «Боеприпасы» для страйкбола

В этой связи ПБ намерена усилить контроль за любыми видами военной деятельности, а также военными играми. Например, популярным на территории Латвии командным, военно-спортивным играм страйкбол (airsoft), lasertag. В процессе игр участники имитируют действия различных вооруженных структур, выполняя поставленные сценарием задачи. Чтобы игра была более интересной, игрокам предлагается военная форма для маскировки, винтовки оснащенные различными аксессуарами, команды обычно используют тактику военного стиля.

Полиция безопасности подчеркивает, что в играх используются симуляторы боевого оружия, которое визуально не отличается от боевого. Также отмечается, что игроки используют форму, которая визуально напоминает форму бойцов других стран, включая РФ или стран НАТО. При этом на форме зачастую отсутствуют специальные опознавательные знаки, шевроны или нашивки.

Полиция безопасности полагает, что проведение подобных игр во время крупномасштабных военных учений «Запад-2017» может ввести в заблуждение и жителей Латвии и ответственные инстанции.

В преддверии учений ПБ провела беседы с организаторами и участниками игр airsoft, lasertag, указав на потенциальную угрозу, а также негативное влияние, которое они могут оказать на интересы государства и общественную безопасность. Поскольку ПБ полагает, что подобные игры могут использоваться для прикрытия возможных провокаций, это повышает риск проверок участников подобных мероприятий.

Как сообщало И ИА REGNUM ранее, 28 августа 2016 года на территории Озолниекского края четыре команды по пять человек принимали участие в игре страйкбол. Игроки одной из команд под названием «Восток» были одеты в форму российских военнослужащих. Однако игра была прервана, поскольку неожиданно появились два микроавтобуса с бойцами Полиции безопасности, которые стали допрашивать и применять силу к участникам игры с использованием электрошока за использование русского языка при общении с представителями спецслужбы.

Юрист и правозащитник Илларион Гирс заявил, что, судя по данным в открытом доступе, налет Полиции безопасности на русских игроков в страйкбол имеет признаки следующих наказуемых по Уголовному закону Латвийской Республики преступлений: разжигание национальной, этнической и расовой ненависти, умышленное лёгкое телесное повреждение, пытка, нарушение запрета на дискриминацию, разжигание социальной ненависти и розни, незаконное задержание и превышение служебных полномочий.