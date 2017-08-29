Рига, 29 августа, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, правительство Латвии поддержало предложение министерства обороны на 50 евро повысить зарплаты военнослужащих, сообщает LETA.

ВС Латвии

Как пояснили в министерстве, реформа зарплаты военнослужащих, цель которой состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность зарплат и уменьшить количество увольнений, была начата в 2014 году с увеличения месячной зарплаты военнослужащих и установления новых периодов выслуги.

В 2016 году был начат второй этап реформы и установлен новый критерий месячной зарплаты — знания и профессиональная квалификация. Добиться сокращения количества увольнений удалось, однако не получилось в полной мере обеспечить рекрутирование кандидатов на профессиональную службу, так как на рынке труда произошли изменения с точки зрения минимальной и средней зарплат.

Принято решение с 1 октября 2017 года повысить шкалу зарплат всех солдат и офицеров на 50 евро в соответствии с размером повышения минимальной зарплаты, чтобы сохранить интерес к службе в Национальных вооруженных силах. Таким образом, к примеру, зарплата военнослужащих первого года службы повысится с 470 до 520 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, возможности карьеры в Национальных вооруженных силах Латвии, бесплатное образование, страхование здоровья и другие преимущества не прельщают латвийцев идти в профессиональную армию. Так, в 2016 году армия планировала рекрутировать 700 солдат, однако смогла привлечь 600. Несмотря на это, на 2017 год планы еще более амбициозные — привлечь 828 молодых людей.

В свою очередь руководитель центра рекрутирования и отбора капитан Рихард Розенбаум считает это трудной задачей, поскольку все работодатели борются за новых рабочих. И армия конкурирует не только с другими силовыми структурами, но и с частным сектором, а также зарубежными коммерсантами, которые тоже «охотятся» за выпускниками средних школ.