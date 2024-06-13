Ярославль, 29 августа, 2017, 16:54 — ИА Регнум. ФАС России признал департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области превысившим полномочия в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике в части пересмотра установленных на 2017 год сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Ярославль». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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30 июня этого года департамент установил новые тарифы на электричество для юридических лиц.

Многие представители бизнеса отметили существенное увеличение цены по сравнению с июньскими показателями на 30−40%. Стоимость электроэнергии для предприятий и организаций в среднем составляет 7−8 рублей за кВт/час.

Бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову поступили жалобы не только от малого и среднего бизнеса, но и от крупных промышленных предприятий.

Совет движения «ОПОРЫ» проголосовал за подготовку обращения в адрес Правительства Ярославской области и Ярославской областной Думы с просьбой обсудить ситуацию.

ФАС России рассмотрел инициативу ярославских чиновников. Антимонопольная служба отметила, что установленные тарифы могут быть пересмотрены до окончания срока их действия, в том числе в течение финансового года, в случаях выявленных нарушений, связанных с нецелевым использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены.

Кроме того, отсутствовали решения суда или решения Федеральной антимонопольной службы, которые предписывали бы ярославским чиновникам внести изменения в приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Отметим, что регулирующие органы должны проводить необходимые мероприятия по исключению экономически необоснованных расходов организаций.

ФАС России посчитал, что департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области не имел полномочий на пересмотр установленных на 2017 год сбытовых надбавок, поскольку основания для такого пересмотра, допустимые законодательством об электроэнергетике, отсутствовали.

Антимонопольная служба приняла решение отменить с 1 августа 2017 года приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30 июня 2017 года.