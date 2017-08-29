Рига, 29 августа, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Число школьников в Латвии за последние 12 лет сократилось почти на 25%, свидетельствуют данные министерства образования и науки страны, сообщает LETA. За точку отсчета принят 2006−2007 учебный год, по сравнению с которым в новом учебном году число школьников ожидается на 23,45% меньше.

Школьница

По прогнозам Минобразования, в общеобразовательных учебных заведениях в 1−12 классах в учебном году 2017−2018 будут учиться 214 414 детей, из них почти для 19 000 это будет первый учебный год, 38 054 школьника будут учиться в средней школе (10−12 класс). Около 9000 учащихся будут учиться по программам вечерней школы и заочного обучения. В дошкольных учреждениях будут находиться 94 249 детей, из них 12 674 — в группах дошкольного образования при школах. Возраста обязательного дошкольного обучения достигнут 37 555 детей. В новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях будут учиться почти 12 500 детей с ограниченными возможностями, из них 5855 детей — в специальных учебных заведениях.

По прогнозам министерства, в 2020—2021 учебном году число школьников по сравнению с 2006—2007 учебным годом сократится на 24,05%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, количества школьников в Латвии достаточно для комплектации 130 средних школ. Таковы выводы исследования об оптимальной сети школ в стране, которые представил в министерстве образования и науки экономист-географ Янис Турлайс.

Согласно результатам исследования, в 2016—2017 учебном году в Латвии было 313 средних школ, 22 вечерние и заочные школы. Количество учащихся в этом учебном году в средних школах уменьшилось до 34 699 человек, что примерно на 24 000 человек меньше, чем восемь лет назад. Как заявил Турлайс, такого количества школьников достаточно, чтобы полностью укомплектовать 130 средних школ, а это означает необходимость преобразования по крайней мере 183 средних школ.

Напомним, по официальным данным с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было 14%.