Сочи, Краснодарский край, 29 августа, 2017, 16:44 — ИА Регнум. МЧС России объявило экстренное предупреждение в Сочи в связи с вероятностью формирования смерчей над Чёрным морем. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Айвазовский. Буря. 1851

«В ближайшие 3—6 часов и до конца суток 29 августа, а также в течение суток 30 и 31 августа над Чёрным морем на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», — заявили в МЧС.

Как отмечается, в течение этого периода на территории Сочи ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20—25 метров в секунду.

На реках и малых водотоках возможен резкий подъём уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объёма.

МЧС рекомендует во время грозы во избежание поражения молнией по возможности не выходить из дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

Находясь на открытой местности, не следует прятаться под высокие деревья, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму. Во время грозы нельзя купаться в водоёмах, бегать, ездить на велосипеде. Находясь в автомобиле, следует прекратить движение и закрыть окна.