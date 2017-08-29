Москва, 29 августа, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен пригласить Юлию Липницкую в свою команду. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Kremlin.ru Евгений Плющенко и Юлия Липницкая

"Я Юле звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде», — приводит издание слова Плющенко.

По его мнению, Липницкой надо дальше тренироваться, поскольку «жизнь после окончания карьеры не заканчивается».

Напомним, в 2017 году Плющенко начал тренерскую деятельность. Кроме того, он активно выступает в различных шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая завершила карьеру.

Также по теме: Ушедшей из фигурного катания Липницкой пророчат карьеру актрисы и чиновника