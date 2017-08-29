Триполи, 29 августа, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Сотрудники береговой охраны Ливии спасли у побережья страны более 300 мигрантов, 29 августа сообщает Reuters.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

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«Сегодня утром сотрудники береговой охраны спасли 140 мигрантов к западу от Триполи, другая группа спасателей также обнаружила в море 164 мигранта у побережья города Сабрата, включая семь женщин и шесть детей», — говорится в заявлении береговой охраны Ливии.

Напомним, 28 августа официальные представители четырёх европейских и трёх африканских государств, включая Ливию, согласовали план, предусматривающий усилия по сокращению потока нелегальных мигрантов в ЕС.

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Представители семи государств договорились создать механизм для выявления легальных мигрантов, которые вынуждены спасаться от войны и преследований.

Для этой цели в Нигере и Чаде будут открыты приёмные пункту ООН, где мигранты смогут пройти регистрацию. Эти усилия направлены на борьбу с контрабандистами.