Лос-Анджелес, США, 29 августа, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Очередной этап испытаний прототипа капсулы Hyperloop завершен. Об этом 28 августа сообщил в своем Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск.

Kevin Krejci Hyperloop

Испытания прошли в вакуумной трубе длиной 1,2 км в калифорнийском городе Хоторн, где расположена штаб-квартира SpaceX. Команда студентов из Мюнхенского технического университета (Германия) смогла разогнать капсулу до скорости 324 км/ч.

Капсула снабжена электрическим двигателем мощностью 50 киловатт, ее корпус изготовлен из углеродного волокна, дополненного алюминиевыми вставками.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекорд был установлен 2 августа, когда Hyperloop One на трассе DevLoop в Неваде разогналась до 310 км/ч. Первое испытание прошло в мае 2016 года. Тогда капсула развила скорость 113 км/ч.

Напомним, идею подобного типа транспорта предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. Капсула с грузом или пассажирами, с большим ускорением выталкивается в трубу. После этого движение продолжается за счет потоков воздуха и направляющих магнитов.