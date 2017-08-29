Киев, 29 августа, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Украины продолжается реформа, которая предполагает, что уже до 2020 года украинская армия полностью перейдет на стандарты НАТО. В рамках реформы наряду с закупкой новых образцов вооружений проводится модернизация старых образцов военной техники времен СССР.

Укроборонпром Вертолет Ми-24ПУ1

Так, до конца 2017 года предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» (входит в состав «Укроборонпром») передаст ВСУ семь вертолетов Ми-8МТ. Предполагается, что по одному вертолету получат Национальная гвардия Украины и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Сейчас идут контрольные испытания модернизированного вертолета Ми-8МТ.

«На базе предприятия «Укроборонпрома» с участием Государственного научно-испытательного центра ВС Украины проходят контрольные испытания модернизированного вертолета Ми-8МТ с установленным новыми метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией. Новое оборудование устанавливается в соответствии с проектами бюллетеней, разработанных специалистами ГП «Авиакон», — говорится в сообщении«Укроборонпрома» от 29 августа.

Отмечается, что «Авиакон» совместно с научными учреждениями «диверсифицирует компоненты российского производства, модернизируя для ВСУ вертолеты Ми».

«С целью реализации программы импортозамещения в части агрегатов системы управления двигателями Ми-24 специалистами предприятия был разработан проект бюллетеня по замене электронных регуляторов двигателей. В начале апреля 2017 года на «Авиаконе» успешно прошли контрольные испытания модернизированного вертолета Ми-24ПУ1 с установленными отечественными агрегатами системы управления двигателями. Сейчас этот вертолет уже передан в армейскую авиацию командования Сухопутных войск ВСУ. Ми-24ПУ1 предназначен для повышения мобильности подразделений сухопутных войск и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя… В июле 2017 года на базе Государственного предприятия «Авиакон» были проведены контрольные испытания вертолета Ми-8МТ с установленным регистратором отечественного производства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Завод 410 Гражданской авиации», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», передал на вооружение ВСУ отремонтированный самолет Ан-26. Специалистами завода была проведена работа по полному восстановлению всех систем самолета. Также Ан-26 получил новое электронное оборудование, которое позволяет ему принимать участие в совместных со странами-членами НАТО операциях.

Кроме того, украинское войско переходит на современную систему питания, которая предполагает внедрение «шведского стола», с включением в рацион более 200 продуктов. До конца 2019 года все воинские части ВСУ должны перейти на систему питания по стандартам НАТО. Об этом 29 августа заявил официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута.

«Переход всех воинских частей ВСУ на новую систему питания запланирован до конца 2019 года. Также до конца 2019 года планируется увеличить количество штатных должностей специалистов продовольственной службы, которые будут привлечены к организации питания по новой системе. В этом году уже введено около 400 таких должностей», — рассказал Праута.

По его словам, Минобороны проводит необходимые тендерные процедуры. «В соответствии с приказом Министерства обороны Украины, с 1 сентября на новую систему питания перейдут Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и еще три воинские части Сухопутных войск и Сил специальных операций. В настоящее время питание по каталогу продуктов осуществляется в Западной военно-морской базе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и 142-м учебно-тренировочном центре Сил специальных операций ВСУ. Всего к концу этого года предусмотрено перевести на новую систему питания 22 воинские части», — пояснил Праута.

При этом он проинформировал, что Министерство обороны закупило 35 тыс. комплектов зимней формы для украинских солдат. «На объединенных центрах обеспечения вооруженных сил создан запас в 35 тыс. комплектов зимнего вещевого имущества зимней номенклатуры. До конца сентября планируется получить от предприятий промышленности большую часть зимнего вещевого имущества, заказанного Министерством обороны в этом году», — уточнил Праута.

Также спикер Минобороны сообщил, что к зимнему периоду подготовлены 2/3 жилищного фонда Вооруженных сил. До начала отопительного сезона запланировано отремонтировать 150 объектов, для чего выделены 16,5 млн гривен (646 тыс долл). Ремонтные работы на 77 объектов завершены.

Напомним, в ноябре 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план выполнения основных мероприятий по переходу ВСУ на стандарты НАТО до 2020 года. В частности, был утвержден перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения. 17 декабря 2015 года Украина и Альянс подписали «дорожную карту» оборонно-технического сотрудничества. Документ определяет основные способы сотрудничества в интересах развития способностей Украины в сфере вооружений и военной техники, достижения взаимосовместимости с силами НАТО в этой сфере. 24 августа Полторак заявил, что по стандартам НАТО на Украине подготовлены 28 армейских подразделений.

Как сообщалось, 24 августа в Киеве были представлены 67 единиц модернизированной и новой техники. Среди военных образцов были представлены танки, артиллерия (РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган»), бронеавтомобили, гаубицы и прочая техника. После демонстрации вся техника отправилась в Донбасс.