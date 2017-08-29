Париж, 29 августа, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Ледники в Гималаях тают медленнее, чем ожидали гляциологи, опираясь на данные о глобальных изменениях климата, сообщает портал Euractiv со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience.

NASA Снимок с ИСЗ «Астер» (использованы цветофильтры)

По данным исследования французских гляциологов, выполненном в сотрудничестве с университетом Осло (Норвегия), ледники на горных хребтах Гималаев тают медленнее, чем было предсказано моделями эволюции ледника с учетом глобального потепления.

С 2000 года ледник потерял гораздо меньше массы, чем ожидалось. Ученые сделали такой вывод, исследовав 50 тыс. пар фотографий, сделанных в 2000 и 2016 году спутником NASA «Астер», запущенным в 1999 году.

По их данным, ледник терял в среднем по 20 сантиметров в год, что в три-пять раз меньше, чем в Альпах, и в два раза меньше, чем в среднем в мире. Быстрее лед тает на востоке Гималаев — там толщина ледникового покрова сокращается с такой же скоростью, как в Альпах.

Тем временем, на западе Тибетского нагорья, в горных системах Каракорум и Куньлунь ледник, наоборот растет. По мнению ученых, на это повлияло то, что в целом летом температура в Гималаях не растет, она даже уменьшается.

Кроме того, ледники на востоке тают более активно, так как там более влажный климат. На западе суше, и там лед тает меньше.