* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 29 августа, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Представитель вооруженных сил Ирака бригадный генерал Яхья Расул заявил, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают ожесточенное сопротивление недалеко от города Талль-Афар, сообщает 29 августа Associated Press.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Правительственные войска начали наступление на позиции террористов в районе Аль-Аядия, расположенного в 10 км от освобожденного города Талль-Афара.

Поддержку вооруженным силам оказывала авиация и артиллерия, наносившие тяжелые удары по позициями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Военные также сообщили, что правительственным войскам удалось войти в район, однако подробности операции не приводятся.

Напомним, после освобождения Мосула, второго по величине города Ирака, от террористов, правительственные войска приступили к сражению за город Талль-Афар, в настоящее время он полностью зачищен от террористов.

В руках боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все еще остаются города Хавия, Каим, Рава и Ана, все они находятся на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.