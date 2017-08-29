Москва, 29 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Нефть продолжает снижаться. Баррель Brent теряет около 1%. Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Россия и Саудовская Аравия может договориться о пролонгировании соглашения по ограничению добычи до июня 2018 года, участники рынка сосредоточенны на последствиях урагана Харви, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Удар стихии по Мексиканскому заливу, прежде всего, затронул работу НПЗ, как следствие рост цен на бензин в США за несколько дней превысил 6%. При этом нефть торгуется с понижением», — отметил он.

«Снижение возможностей по переработке нефти в ближайшее время, может привести к росту запасов нефти в США. Насколько это предположение оправдано узнаем 29 августа поздно вечером, когда будут опубликованы данные от Американского института нефти и 30 августа, когда будет опубликована официальная статистика от минэнерго США», — сказал эксперт.

«Если данные укажут на рост запасов нефти, котировки Brent снизятся к отметке $49,50−50 за бочку. В обратном случае цены вернутся к отметкам $52,-52,50», — считает Быков.

«Динамика нефти определит и курс российской валюты. В случае снижения цены на нефть доллар вырастет до отметки 59−59,50 рубля и евро — до 70,50−71 рубль. В обратном случае доллар усилится до 58−58,50 рубля и евро — до 70−70,50 рубля соответственно», — полагает эксперт.

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