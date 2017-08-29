Тольятти, Самарская область, 29 августа, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В России начались продажи седана Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive. Стоимость модели начинается от 763,4 тыс. рублей, сообщает 29 августа пресс-служба «АвтоВАЗа».

Ladavesta.net Lada Vesta Exclusive

Lada Vesta Exclusive создана для самых требовательных клиентов. Основой эксклюзивного исполнения стала комплектация Luxe, дополненная пакетом Multimedia. В автомобиле предусмотрен климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, мультимедийная система с навигацией.

Седан имеет стремительный силуэт, подчеркнутый спойлером на крышке багажника. Другие отличительные черты — легкосплавные диски с контрастным черно-серебристым рисунком спиц, черные глянцевые вставки на центральной стойке и логотип Exclusive.

Комплектация имеет уникальную окраску «Карфаген» — бежевый металлик. Салон оформлен в двух вариантах расцветки, бежевом и черном, используюися такие материалы, как экокожа и алькантара.

Автомобиль приводит в движение 1,8-литровый 122-сильный мотор. Варианты трансмиссий — «механика» или автоматизированная механическая коробка передач. В первом случае стоимость новинки составит 763,4 тыс. рублей, во втором — в 788,4 тыс. рублей.

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