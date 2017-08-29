Париж, 29 августа, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 29 августа, что борьба с «исламской терроризмом» в Сирии и Ираке является первоочередной задачей в его внешнеполитической повестке дня, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Выступая перед послами Французской республики в Елисейском дворце, он также назвал террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «нашим врагом».

«Восстановление мира и стабильности — в Ираке и Сирии — носит первоочередной характер для Франции», — отметил Макрон.

Глава Франции также предложил создать новую контактную группу, в которую бы входили другие постоянные члены Совета Безопасности ООН. Он не указал детально, каковы будут ее роль и состав, подчеркнув, что в нее войдут ключевые участники сирийского кризиса. Группа должна собраться в сентябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Макрон также объявил об организации в Париже международного саммита «по борьбе с финансированием терроризма», который должен состояться в начале 2018 года.