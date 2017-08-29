Москва, 29 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Московские школьники с 1 сентября смогут бесплатно посещать столичные музеи, сообщает 29 августа «Национальная служба новостей» со ссылкой на заявление Сергея Собянина, которое он сделал во время посещения школы №2048.

Andrey Третьяковская галерея

По словам столичного градоначальника, число учащихся в московской системе образования в последние годы выросло в разы. Кроме того, изменилась и сама система образования.

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Собянин добавил, что в 2018 году московские школы планируют оснастить новым оборудованием, обновить информационную базу в классах. Будет создана электронная платформа сценариев и планов проведения уроков, а также методических пособий и самых современных образовательных материалов.

Кроме того, столичный мэр поздравил учителей с наступающим Днём знаний и вручил им почётные знаки «Заслуженный учитель город Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Сергей Собянин открыл новую школу в московском районе Некрасовка, рассчитанной на 2000 учеников. Отмечается, что новая школа — самая большая в России. Общая площадь помещений достигает почти 30 тыс. кв метров.

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