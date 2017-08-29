Полтава, Украина, 29 августа, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В Полтаве на Украине вандалы изуродовали памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов, сообщает 29 августа пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Памятник Петру I в Полтаве

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа. Неизвестные залили краской памятник российскому императору Петру I, а также крест на братской могиле русских воинов. Памятник и братская могила расположены на территории историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы».

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Напомним, в 1909 году на месте Полтавской битвы был открыт музей истории Полтавской битвы. В 1981 году музей и комплекс памятников вокруг него был преобразован в крупнейший Государственный историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтаве неизвестные облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину, причем это был третий случай осквернения монумента за последние три года.

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