Самара, 29 августа, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Администрация АвтоВАЗа уведомила службу занятости населения и профсоюз предприятия о сокращении 500 человек. Как сообщил ИА REGNUM председатель первичной профсоюзной организации тольяттинского автозавода Сергей Зайцев, речь идет о сотрудниках, которые согласны уйти досрочно на пенсию. На сегодняшний день поступило 100 таких заявлений от работников.

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По словам Зайцева, на заводе установлены нормативы численности в каждом подразделении, для приведения их в соответствие администрация АвтоВАЗа включает процедуру сокращения.

«В феврале текущего года мы получили уведомление о сокращении 740 сотрудников. В первом полугодии сокращено 517 человек — из них 510 — это те, кто изъявил желание уйти на досрочную пенсию и участвовать в корпоративной пенсионной заводской программе, которая действует с 2016 года, но не постоянно, — разъяснил профсоюзный лидер. — Например, она работала в третьем квартале прошлого года, потом был перерыв, потом она снова возобновилась. Заканчивается эта программа 15 сентября. Чтобы в нее попасть, работник пишет заявление на досрочный выход на пенсию. Для этого он должен быть уволен по сокращению. При увольнении предприятие перечисляет на именной счет работника в негосударственный пенсионный фонд 300 тыс. рублей, которые выплачиваются ему в течение 5 лет по 5 тыс. рублей в месяц. Плюс пенсия 14−15 тыс. рублей. Чистыми деньгами получается около 20 тыс. в месяц».

Зайцев отметил, что на сегодняшний день из заявленных на сокращение 740 сотрудников большая часть покинула АвтоВАЗ. Что касается новой партии на сокращение — 500 человек, он сообщил: сейчас подано 100 заявлений и еще 100 профсоюзы ожидают до 15 сентября. Как утверждает Зайцев, по договоренности с профсоюзами администрация АвтоВАЗа специально сделало уведомление о сокращении 500 работников, чтобы как можно больше людей при желании успели попасть в заводскую корпоративную пенсионную программу.

«Сказать сколько из 500 уйдет на досрочную пенсию пока трудно, — говорит он. — Мы сомневаемся, что администрация откликнется на наши просьбы и согласиться продлить эту программу. За деньги, которые выделяет государство, нужен серьезный отчет. Предприятие находится под колпаком проверок Счетной палаты. Поэтому есть сомнения, как она пойдет».

Профсоюзный лидер обратил внимание на выделенные в августе правительством РФ тольяттинскому автозаводу почти 440 млн рублей на организацию занятости и переподготовку работников АвтоВАЗа.

«Из этих 440 млн — ни копейки АвтоВАЗу, они пойдут для создания рабочих мест. Людей при увольнении не бросают — предлагают вакансии на автозаводе и в индустриальном парке автозавода», — заявил он.

По его словам, при переходе работника к другому работодателю на предприятии действует специальная программа: выплачивается сумма в размере 5 средних ВАЗовских зарплат, либо сумма в размере 12 прожиточных минимумов. В зависимости от того, какая сумма больше, та и дается при увольнении.

До корпоративного отпуска, в который отправили работников АвтоВАЗа с 24 июля по 13 августа, профсоюзам удалось, как выразился Зайцев, неимоверными усилиями договориться с администрацией завода повысить с 1 июля тарифные ставки и оклады на 5%. Это премия в размере 6 тыс. рублей, которую выплачивают с конца августа.

По данным профлидера, в конце прошлого года на предприятии трудились 40 тыс. человек, на сегодняшний день — около 37,5 тыс. Средняя зарплата на заводе — 31 тыс. рублей. Действует пятидневная рабочая неделя.

В этой связи стоит отметить, что в текущем году Минфин РФ сократил сумму субсидий АвтоВАЗу с 2 млрд до 600 млн рублей. В середине июля стало известно, что АвтоВАЗ намерен в 2017 году сократить численность своего персонала на 6000 тыс. человек, в 2018-м — ещё на 2000. Такое заявление сделал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич во время встречи в Москве с президентом ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мором и председателем Совета директоров компании Сергеем Скворцовым.

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А также: Спасти АвтоВАЗ: выделены средства из Резервного фонда правительства РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Самарской области поступят 439 млн 185 тыс. рублей, предназначенных для организации занятости и переподготовки работников АвтоВАЗа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Бюджетные ассигнования выделяются Роструду из Резервного фонда правительства РФ. Предполагается, что на эти средства будет организована занятость работников АвтоВАЗа, которым грозит увольнение, а также их профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации. Организации, которые примут к себе оставшихся без работы сотрудников автогиганта, получат частичное возмещение расходов на оплату труда.

Как отмечают в правительстве, такая мера позволит обеспечить занятость по меньшей мере 4000 работников АвтоВАЗа, которым грозит увольнение. Профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации пройдут не менее 2000 из них.