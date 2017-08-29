Москва, 29 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Сбербанк принят в члены Ассоциации региональных банков «Россия». Такое решение принято правлением ассоциации, сообщает 29 августа пресс-служба объединения.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Глава ассоциации Анатолий Аксаков заявил, что благодаря присоединению Сбербанка — крупнейшего универсального банка страны и ведущего банка развития — в ассоциации будет формироваться мощное интеллектуальное ядро. Это позволит и защищать интересы банковского сообщества, и генерировать новые идеи, проекты и варианты их исполнения.

Госкорпорация Внешэкономбанк также намерена войти в состав ассоциации «Россия». Руководство ВЭБ направило в адрес объединения официальное письмо.

Ассоциация «Россия», существующая с 1990 года, объединяет почти 300 организаций, около 200 из которых — банки. Стратегическая задача объединения — создание условий для функционирования стабильной банковской системы, которая активно вовлечена в развитие российской экономики.

Структура ПАО «Сбербанк России» включает 12 территориальных банков, общее число отделений превышает 16 тыс. Сбербанку принадлежит ведущая роль как кредитору отечественной экономики и крупнейшая доля на рынке вкладов — 46% вкладов населения находятся здесь. В сфере кредитования физических и юридических лиц на долю Сбербанка приходится 38,7% и 32,2% кредитов соответственно.

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