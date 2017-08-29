Москва, 29 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Сырьевой рынок предпринимает попытки коррекции 29 августа, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $51,17 (-0,5%). За «бочку» техасской нефти WTI на площадке дают $46,55 (-0,05%).

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«Эффект от прохождению урагана Харви по Мексиканском заливу и Техасу удивительно минимален для цен на нефть. Цены на черное золото не растут, в отличие от розничных цен на бензин в регионе бедствия», — отметила эксперт.

По ее мнению, отчасти это связано с расположением трети важных для США НПЗ в единой локации.

«При этом новости все еще приносят информацию о массовых затоплениях в штате и огромном финансовом ущербе. Само стихийное бедствие направляется в сторону Луизианы, что не добавляет оптимизма», — считает эксперт.

«29 августа вечером участники торгов будут ждать данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктам от API. Запасы, вероятно, сократились, а вот минимальный спрос на бензин и дистилляты по стране с большой долей вероятности способствовали увеличению их запасов на коммерческих складах», — сказала Бодрова.

«Если расчет совпадет с реальностью, стоимость барреля может сократиться», — полагает эксперт.

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