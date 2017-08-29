Воронеж, 29 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Военные снайперских подразделений Воронежской, Нижегородской и Смоленской областей в ходе тактико-специального учения (ТСУ) на полигоне «Погоново» в Воронежской области отработали навыки скоростной стрельбы, сообщает 29 августа пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Mil.ru Снайперы

Отмечается, что снайперы поразили скоростные движущиеся мишени на дальности от 100 до 400 метров в условиях различного рельефа местности. При этом на местности использовался мобильный ротный тактический комплект мишенного комплекса.

Известно, что мишени появлялись внезапно и в смешанном порядке, а скорость стрельбы доходила до четырёх выстрелов в минуту. Снайперы действовали как в одиночку, так и в составе «снайперских пар».

Кроме того, в ходе ТСУ военные отработали задачи маскировки стрелков и их боевых позиций на открытой местности и в городских развалинах.

Всего в ходе тактико-специального учения на полигоне «Погоново» было задействовано свыше 150 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа на юге России состоялась проверка боеготовности личного состава авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО. Речь идет о подразделениях, местом дислокации для которых являются Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия и Крым.