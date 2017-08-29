Москва, 29 августа, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Рубль 29 августа отступает в парах с иностранными валютами. Накануне пара доллар/рубль не закрепилась около 58,45−58,50, а вернулась выше. Это сокращает потенциал для укрепления позиций «россиянина» в дальнейшем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Несколько недель затишья в рублевых парах и минимальной волатильности расслабили участников торгов. Сейчас на рынок плавно возвращается подвижность и интерес к происходящему. Доллару стратегически важно допрыгнуть до 59 рублей. — дальше рыночная конъюнктура расставит все по местам», — пояснила эксперт.

«По словам главы МЭР г-на Орешкина, в ближайшие месяцы рубль будет стабилен и закрепится около своих текущих значений. Министр подчеркнул, что факторы, влиявшие на российскую валюту в первом полугодии, теперь не имеют значения. Это очень интересно: за январь-июнь 2017 года рубль укрепился к доллару почти на 3%», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, «как обычно, комментарии политиков очень туманны, и остается только гадать, что именно хотел сказать Орешкин».

«Пока же очевидно, что дорожать рублю дальше некуда, так как дефицит госбюджета будет требовать финансов для покрытия прорех в казне, экспортерам тоже не слишком комфортно при таких курсах», — считает эксперт.

Добавим, 29 августа доллар США торгуется по 58,72 рубля (+0,5%). Евро стоит 70,73 рубля. (+1,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 30 августа, составляют 58,53 рубля за американскую валюту (понижен на 1 копейку) и 70,43 рубля за евро (повышен на 59 копеек).

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