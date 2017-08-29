Вашингтон, 29 августа, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в отношении ситуации с северокорейскими ракетными пусками, что все варианты решения этой проблемы «находятся на рассмотрении», говорится в сообщении Белого дома.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По его словам, последнее «сообщение КНДР» (имеется ввиду, ракетный пуск в ночь на 29 августа), мир «четко и ясно прочитал».

«Этот режим показал своё неуважение к своим соседям, всем членам ООН, а также ко всем минимальным стандартам допустимого международного поведения», — говорится в заявлении Трампа.

«Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию в регионе и среди всех стран мира. Все варианты находятся на рассмотрении», — заключил глава государства.

Ранее в связи с очередным запуском северокорейской ракеты Япония, Южная Корея и США запросили внеочередной созыв СБ ООН. Пекин призывает стороны конфликта к сдержанности и благоразумию.

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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, пуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в 5:57 (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тыс. километров и упала в Тихий океан в 1180 километрах к востоку от японского острова Хоккайдо.