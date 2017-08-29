Калуга, 29 августа, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет грозит установщикам газового оборудования в Калуге, которые обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. Об этом 29 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Валентина Кутенкова.

(сс) akiragiulia Газовый водонагреватель

По её словам, 21 января 2016 года в результате скопления угарного газа в квартире одного из домов по улице Баррикад в Калуге погибли ребёнок и его бабушка. Отец и мать несовершеннолетнего отравились продуктами горения, но остались живы, хотя здоровью женщины был причинён тяжкий вред.

В результате расследования уголовного дела было установлено, что в 2012 году в квартире ненадлежащим образом был установлен газовый проточный водонагреватель. При соединении гофрированной трубы и выходного отверстия колонки была использована бумажная малярная лента, которая не обеспечивала герметичность соединения. Для соединения гофрированной трубы и газоотводящего канала в стене кухни специальный переходный термостойкий элемент использован не был, гофрированная труба вставлена в газоотводящий канал на полную глубину канала, перекрывая большую часть сечения и значительно снижая возможность отведения продуктов сгорания в газоотводящий канал.

По версии следствия, установкой водонагревателя на возмездной основе занимались лица, не имеющие профессиональных навыков, которые к тому же пренебрегли требованиями безопасности. В результате от постоянного воздействия высокой температуры бумажная лента испортилась, что повлекло скопление угарного газа в квартире и отравление семьи.

Напомним, сразу шесть случаев отравления угарным газом, пять из которых, по данным главного управления МЧС по Калужской области, закончились смертельным исходом, произошли в марте 2017 года в Калужском регионе.

В 2016 году в Калуге произошло 88 случаев отравления угарным газом, три из которых закончились летальным исходом. Всего в областной столице газифицировано 3747 многоквартирных домов на 136 746 квартир.

У 70% жителей Калуги нет договоров на обслуживание с газоснабжающими организациями. В конце 2016 года комиссии, в состав которых также вошли специалисты АО «Газпром газораспределение Калуга», обследовали 276 квартир, где выявили 82 факта нарушений подключения и эксплуатации газового оборудования.