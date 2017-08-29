Рединг, Великобритания, 29 августа, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс) на фестивале в Рединге (Великобритания) заставил зрителей скандировать фамилию президента США Дональда Трампа вслед за его нецензурными ругательствами.

DoD News Певец Эминем

Рэпер пояснил, что ненавидит Трампа, однако не хочет называть имен, чтобы не вызвать «никаких разногласий». Поэтому он попросил публику назвать это имя, а сам начал выкрикивать нецензурное ругательство.

Некоторое время артист и его поклонники скандировали оскорбления в адрес главы Белого дома.

Ранее в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США Эминем выпустил композицию «Предвыборная речь». В ней он назвал политика продажным и раскритиковал кандидата от республиканцев.

Композиция продолжительностью в восемь минут была вся посвящена Трампу. В ней Эминем также назвал его «человеком, от которого можно ожидать всего» и рекомендовал «опасаться этого проклятого кандидата».