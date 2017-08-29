Ярославль, 29 августа, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Ярославского района Владимир Соловьев покинул свою должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правоохранительные органы информацию об уголовном деле в отношении Владимира Соловьева не комментируют

Эту информацию подтвердил сам глава района Николай Золотников. По его словам, Владимир Соловьев уволился по собственному желанию. Напомним, 9 августа в администрации побывали сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, они проводили мероприятия в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого мог являться первый заместитель главы Владимир Соловьев. По неподтвержденным данным, речь идет о взятке. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Соловьев был отпущен.

После произошедшего глава района пояснил, что Владимир Соловьев взял несколько дней за свой счет. Но, как видно, на работу он уже не вышел.

Напомним, 5 декабря 2016 года Владимир Соловьев покинул пост директора департамент транспорта правительства Ярославской области, который он занял в июне 2016 года, сменив Олега Круглова.

Ранее Владимир Соловьев возглавлял ГКУ «Ярдорслужба», еще ранее — занимал должность директора Даниловского филиала ГП «Ярдормост».