Владимир Соловьев уволился из администрации Ярославского района
Ярославль, 29 августа, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Ярославского района Владимир Соловьев покинул свою должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Эту информацию подтвердил сам глава района Николай Золотников. По его словам, Владимир Соловьев уволился по собственному желанию. Напомним, 9 августа в администрации побывали сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, они проводили мероприятия в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого мог являться первый заместитель главы Владимир Соловьев. По неподтвержденным данным, речь идет о взятке. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Соловьев был отпущен.
После произошедшего глава района пояснил, что Владимир Соловьев взял несколько дней за свой счет. Но, как видно, на работу он уже не вышел.
Напомним, 5 декабря 2016 года Владимир Соловьев покинул пост директора департамент транспорта правительства Ярославской области, который он занял в июне 2016 года, сменив Олега Круглова.
Ранее Владимир Соловьев возглавлял ГКУ «Ярдорслужба», еще ранее — занимал должность директора Даниловского филиала ГП «Ярдормост».