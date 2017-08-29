Москва, 29 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Коррективы в динамику мировых торгов 29 августа ивнесла геополитика — Северная Корея не удержалась от очередных провокаций и произвела запуск ракеты в сторону Японии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

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В ответ японские власти уже потребовали срочного созыва Совбеза ООН, Трамп пригрозил «невиданными событиями» в случае аналогичной истории с Гуамом, а Москва указала на эскалацию на Корейском полуострове.

«Действия КНДP закономерно вызвали массовое бегство от рисков. Японский Nikkei с утра обвалился к 4-месячному минимуму, а общеевропейский индекс STOXX 600 просел более чем на 1%, коснувшись минимального за шесть месяцев уровня — бенчмарк оказался под дополнительным давлением на фоне неудержимого роста евро. Пара евро/доллар пробила сильное сопротивление в районе 1.20, обновив 27-месячные максимумы в районе 1.2070. Следующая цель на пути единой валюты — отметка 1.21», — пояснил Диргин.

«На российском фондовом рынке индексы также окунулись в красную зону после нескольких дней подъема. Так, ММВБ снова торгуется ниже уровня 1980 пунктов, а долларовый РТС падает более чем на 1% в условиях агрессивного снижения рубля», — отметил эксперт.

«Отечественная валюта 28 августа довольно стойко перенесла распродажи на рынке нефти, но, похоже, нервы игроков не выдержали, и рубль перешел к активной коррекции, в том числе попав под давление вместе с остальными рисковыми активами. Доллар/рубль, который 28 августа нащупал локальное дно в области 58,30 рубля, сегодня, 29 августа, растет внутри дня на 0,75%, направляясь к уровню 59 рублей», — отметил Диргин.

«При этом на международной арене американская валюта остается под гнетом продавцов, что особенно явно проявляется в парах с евро и иеной. Японская валюта, которая как золото и франк, пользуется спросом в условиях бегства из рисковых активов, обновила более чем 4-месячные максимумы, отправив доллар к уровням вблизи уровня 108,00, который может оказаться под угрозой, если в ближайшее время не произойдет спада геополитической напряженности», — полагает эксперт.

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