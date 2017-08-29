Тольятти, Самарская область, 29 августа, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Седан Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive доступен в салонах дилеров с 29 августа. Стоимость модели начинается от 763,4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Tvoe-avto.com Lada Vesta Exclusive

Автомобиль в эксклюзивном исполнении предназначен для более требовательных клиентов, основой для него стала комплектация Luxe в сочетании с пакетом Multimedia. Седан оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида и мультимедийной системой с навигацией.

Специально для комплектации Exclusive была разработана окраска «Карфаген» — бежевый металлик. Модель также отличают спойлер на крышке багажника, легкосплавные диски с контрастным черно-серебристым рисунком спиц, черные глянцевые вставки на центральной стойке и логотип Exclusive.

Доступны два варианта оформления салона — в бежевом или черном цветах, среди материалов — экокожа и алькантара. Для карманов передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира и центрального тоннеля предусмотрена светодиодная подсветка, задние стекла покрыты тонировкой.

Под капотом Lada Vesta Exclusive установлен 1,8-литровый 122-сильный мотор. Он работает в сочетании с пятиступенчатой механической или роботизированной коробкой передач. В первом случае новинка обойдется покупателю в 763,4 тыс. рублей, во втором — в 788,4 тыс. рублей.

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