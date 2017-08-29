Москва, 29 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Обострение геополитической обстановки из-за запуска северокорейской ракеты на фоне продолжающихся военных учений США и Южной Кореи спровоцировало очередное импульсное падение доллара США на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Уход в низкодоходные валюты, такие как японская иена, швейцарский франк и присоединившийся к ним в последнее время евро, является закономерной реакцией в моменты ухода от риска», — отметил эксперт.

«При этом валюты развивающихся стран, к которым относится и российский рубль, в такие моменты снижаются против доллара. Именно такая реакция на локальном валютном рынке и наблюдается 29 августа», — сказал Чернобай.

По его словам, «рост доллара США к уровню 58,80 и дальнейшее закрепление выше дадут сигнал о возобновлении восходящей динамики и, вероятно, 30 августа цена американской валюты вырастет к отметке 59,20».

«Североморская смесь Brent продолжила снижение на фоне урагана Харви и сокращения перерабатывающих мощностей, что может привести к избытку сырья. Важным уровнем поддержки является отметка $51,50 за баррель», — считает Чернобай.

«Пробой и закрепление ниже приведет к дальнейшему снижению. Но, скорее всего, именно диапазон $51,30—51,50 сдержит падение нефти, так как по прогнозам в США запасы в очередной раз снижаются. Только резкий рост этого показателя может изменить развитие ситуации», — полагает эксперт.

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