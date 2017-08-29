Орел, 29 августа, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Обрушение стены жилого дома в центре Орла было ожидаемо уже давно — такой общий вывод можно сделать из публикаций местных СМИ и реакции самих жителей Орла в социальных сетях на аварию, произошедшую утром 29 августа.

Пресс-служба правительства Орловской области «Карточный домик» сложился

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Как сообщало ИА REGNUM, около 07:45 стена жилого дома в центре Орла, на Набережной Дубровинского, 68, обрушилась. Обошлось без пострадавших, хотя в доме находились восемь человек.

О том, что дом находится в аварийном состоянии, сами жильцы неоднократно предупреждали власти, а неделю назад администрация Орла все же признала, что ситуация с состоянием дома — чрезвычайная, и отселила часть жильцов. Часть — потому что некоторые не захотели покидать свои квартиры: жилье, которое предлагалось взамен, людей не устроило.

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Как пишут «Орловские новости», жильцы дома утверждают, что чиновники не замечали их «в упор» на протяжении нескольких лет.

«Года два точно мы писали чиновникам. Когда начали строить набережную, трещина стала увеличиваться. Мы ставили маячки, приезжала инспекция. Тут провода рвались. Стена отходила. Перепад в одной комнате 15 сантиметров был. Один товарищ, Роман Игнатушин, постоянно повторял: «Все нормально, дом сто лет будет стоять»…» — рассказал изданию один из жильцов дома.

На вопрос журналиста, рассчитывает ли он на помощь властей, мужчина ответил: «Да…Мне кажется, здесь бессмысленно. Ну, если людей расселяют в бараки без удобств, то чего уж тут говорить».

Издание напоминает, что о проблемах с домом общественники заявляли полгода назад — и тогда власти заявили, что управляющая компания сделала все необходимое, чтобы укрепить строение.

«Кроме того, чиновники пообещали включить дом в программу капремонта 2018 года. Однако, как говорят местные жители, все это лишь слова. В начале августа местные жители начали рассылать в редакции местных СМИ фотографии, на которых было видно, как дом разрушается. Не так давно, после выезда к дому сити-менеджера Александра Муромского, у здания отвалилась часть фасада. Только тогда власти заторопились и объявили об эвакуации», — пишут «ОН».

"Два года мы писали во все инстанции, что дом рушится. Нам говорили, что все хорошо, живите дальше. Якобы включили его в программу капремонта 2018 года, на 2017 год отказались переносить, сославшись на отсутствие денег. Писали мы в администрации и города, и области, в районную прокуратуру, в областную прокуратуру, в Генеральную. Три раза писали в Администрацию президента. Писали даже на «прямую линию» с президентом. Наверняка в пресловутой зеленой папке, которую передали Потомскому, этот вопрос есть. Но ничего не предпринималось. Пару недель назад разрушения дома начали происходить практически ежечасно. На глазах расширялись трещины. Люди по ночам слышали треск. Результат вы видите. Когда известные места у чиновников администрации загорелись, они попытались что-то предпринять. Но уже поздно», — говорит другой житель дома.

О том, что жильцы буквально заваливали администрацию города жалобами на состояние дома, сообщило и «Орловское информбюро».

«Этот дом в Орле окрестили «карточным домиком». Месяц назад жильцы забили тревогу: внешняя стена дома начала рассыпаться, квартиры опутали трещины. После шумихи в Интернете неделю назад городская власть принимает решение — экстренно эвакуировать жильцов», — сообщает канал.

Между тем, пишет «Орелград», глава администрации Орла Александр Муромский заявил журналистам, что ему не известно о том, что жители 15 лет сообщали о плохом состоянии дома.

«Администрация вместе с организациями предпринимала все необходимые меры, чтобы там не осталось жителей», — довольно двусмысленно высказался чиновник.

«Стена дома начала валиться несколько дней назад, дом срочно был расселён. Жертв нет. Вчера в доме отключили газ и воду. Сегодня должны были начаться работы по признанию или непризнанию его аварийным и возможному переносу сроков косметического капремонта с 2018 на более ранний срок. Памятником архитектуры дом не является и разрешения на его ночной снос чиновники, кажется, ещё не выдавали», — пишет известный сайт «Орлец», намекая на оперативный снос дома по улице Гостиная, 1, в 2016 году.

Происшествие вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

«А деньги за капремонт куда ушли?» — вопрошает в одной из групп пользователь по имени Екатерина.

«Более чем предсказуемый результат…» — пишет другой участник обсуждения, Артём.

«Обрушилось утром, рассказывала бабулька, которая живёт с другой стороны этого дома, она сидела на кухне, всё затряслось, грохот был. Дают им квартиры на Алроса, но она туда не хочет ехать», — сообщила Светлана.

«Круто…центр города и окраина… власти могут порадовать», — отвечает ей другой пользователь.

«Лакомое место освобождается», — подтверждает версию о сносе Наталья.

Пользователи также сообщают, что тем жителям, которых отселили до обрушения, запретили вывозить тяжелую мебель. В результате многие потеряли свое имущество. Получат ли они возмещение ущерба — пока непонятно.