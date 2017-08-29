Душанбе, 29 августа, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Почти 20 тонн учебников на русском языке прибыли в Таджикистан сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Душанбе. Учебные пособия были доставлены транспортным самолетом Министерства обороны России.

mricon Учебник русского языка

Министерству образования Таджикистана переданы 20 тыс. учебников (7,5 тонн) по русскому языку от фонда «Русский мир». Кроме того, 32 тыс. учебников (12 тонн) по всем дисциплинам для учеников с 1 по 11 классов семи школ, нуждающихся в учебной и научно-методической литературе на русском языке, направлены автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия».

При разгрузке присутствовали руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев и Временный поверенный в делах России в Таджикистане Валерий Дергачев, а также директор Центра разработки, издания и распределения учебников при Минобразования Республики Таджикистан Комилшо Исоев.

Привезенные учебники в основном будут переданы в регионы: города Вахдат, Курган-Тюбе, и Турсунзаде. В столице российские книги получит только лицей Таджикского национального университета.

Кроме того, накануне в Душанбе были привезены 8 тыс. учебников (2,7 тонны) по линии Россотрудничества, которые позже будут подарены школам Душанбе, а также Согдийской и Хатлонской областей.

Напомним, что предложение обеспечить таджикские школы учебниками, художественной и методической литературой озвучила Валентина Матвиенко во время своего визита в Душанбе. Во время работы V Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» в октябре 2016 года. Она попросила главу таджикистанского минобразования дать информацию о количестве недостающей учебной литературы на русском языке. Отметим, что в Таджикистане действуют 30 школ с русским языком обучения.

Читайте также: Россия отправляет в Таджикистан 30 учителей и 20 тонн учебников