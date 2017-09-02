Москва, 2 сентября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Непрекращающиеся попытки вернуть российско-американские отношения в русло обамовской перезагрузки ставят вопрос о необходимости применить иную концепцию, позволяющую выскочить из сложившегося политического водоворота, когда каждый следующий шаг ведет к ухудшению сложившейся ситуации. О том, какие альтернативы предлагают западные эксперты на пути решения этой проблемы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А планировалось это

Все новые и новые подтверждения ошибок в стратегическом планировании, сделанных западными экспертами по причине следования неверной гипотезе, продолжают появляться в информационном пространстве. Восприятие России как большой бензоколонки противоречит реально повышающемуся ВВП страны. А восприятие Штатов как обладателей окончательного технологического превосходства не дает понять историю с новейшими системами вооружений США, не вылезающими из ремонта.

Но лидирует в этом списке, конечно же, попытка Запада посредством санкций продавить свою политическую линию, навязав России капитуляцию в обмен на туманные обещания «улучшения отношений». Видя бесперспективность предыдущей концепции перезагрузки, некоторые западные эксперты предлагают вернуться к опыту, накопленному в отношениях между СССР и США.

Что предлагает автор статьи в The National Interest для обеспечения безопасности между РФ и США, читайте в статье: США идут по пути позднего СССР? Может, холодная война всё же лучше?

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