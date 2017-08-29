Гуйян, Китай, 29 августа, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Бюро общественной безопасности провинции Гуйчжоу подтвердило информацию об обнаружении еще 12 тел жителей деревни в уезде Наюн, которую накануне накрыло несколько тысяч кубометров камней и грязи.

blog.xuite.net Оползень

Утром 29 августа местные СМИ сообщили об обнаружении двух тел, спустя несколько часов спасатели извлекли из-под завалов тело пятнадцатой жертвы. По последним данным, еще 15 граждан КНР числятся пропавшими без вести, пишет «Чжунго жибао».

На месте схода оползня продолжается поисково-спасательная операция. Оползень уничтожил более 30 зданий, спасатели пытаются выяснить были ли в них люди в момент трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, свыше 2 тыс. человек, включая сотрудников полиции, пожарных и медицинский персонал прибыли на место происшествия. Пропавших ищут с помощью спецтехники и дронов.