Брюссель, 29 августа, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Украину нельзя считать европейской страной в том смысле, что она не принадлежит к Евросоюзу. Не входит она и в Североатлантический альянс, напомнил 29 августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе.

Evgeny Feldman Евромайдан грезит о слиянии с ЕС

Юнкер отметил, что в настоящее время в мире насчитывается 60 войн, однако ни одна из них не затрагивает территорию Европы, исключая Украину. Однако Украина — не европейская страна, если говорить о принадлежности к Европейскому союзу, пояснил он.

Глава Еврокомиссии напомнил о недавнем заявлении Петра Порошенко, в котором тот заявил, что Украина — это уже почти ЕС и НАТО. Однако всем стоит понимать, что это не так, подчеркнул Юнкер.

«Я видел, как мой друг президент Порошенко несколько дней назад сказал, что смотрите, Украина — это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали», — заявил он.

Напомним, что ранее Юнкер заявил о снижении роли Евросоюза на мировой арене, о сокращении европейского сегмента мировой экономики и доли населения ЕС в мире. Глава Еврокомиссии отметил, что Евросоюз больше не является «хозяином мира», и призвал обдумать варианты улучшения отношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа, выступая на торжественном собрании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев, президент страны Петр Порошенко заявил о продолжении «европейского и евроатлантического пути». Он выразил уверенность, что Украина получит перспективу членства в ЕС и НАТО, несмотря на существующие барьеры.

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