Москва, 30 августа, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В рамках прошедшего 21 августа при поддержке правительства Москвы «Климатического форума городов России» столкнулись мнения сторонников и противников современного широко распространенного подхода к проблемам климата, описанных в т.н. Парижском соглашении и Киотском протоколе. Несмотря на то, что противников официально заявленного ООН подхода среди научного сообщества становится всё больше, а их научный вес не вызывает ни малейших сомнений, они были поставлены организаторами форума в самые невыгодные условия. Однако даже в таком ключе некоторым докладчикам удалось, проявив лучшие бойцовские качества, заявить о самых важных проблемах климата Земли и развития индустрии человечества, приведя яркие и достоверные примеры, основанные на точных измерениях и противостоящие умозрительной демагогии климатической программы ООН. Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Модератор Александр Самсонов (слева) и докладчик Игорь Мазурин

Экологическая претензия из ранга угрожающих жестов может перейти в официально применяемую нагрузку на стоимость товаров и услуг, производимых на территории страны-штрафника. Таковы условия, предусмотренные в Парижском соглашении 2015 года, подготовленном взамен Киотского протокола. Для российской электро‑ и теплоэнергетики этот показатель может составить от 20 до 25%, а в среднем по ВВП — от 7,5 до 9,6%. Что в абсолютном значении, при ВВП 1 трлн 326 млрд долл. за 2016 год, составляет от 100 до 127 млрд.

Великого русского ученого Никиту Николаевича Моисеева, столетие которого отмечалось в этом году, также вспоминали на данном форуме. Посвятив свои работы принципам стратегического планирования, Моисеев рассчитывал, что «младореформаторская» стратегия, воплощенная в гайдаровских реформах, не продержится как тренд более 10 лет и сменится ответственным и научным подходом к развитию России. К сожалению, лимит времени, отпущенный «младореформаторам», уже превышен в два с половиной раза. Выдающиеся ученые часто правильно предсказывают то, что должно произойти, но ошибаются при этом в сроках. Тем не менее сейчас, в нынешней политической ситуации, некомпетентность и легкомысленное отношение к науке способны обернуться многомиллиардными потерями.

Читайте подробности в материале: Экология vs. жизнь

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