Париж, 29 августа, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Французская компания Danone собирается перевезти из Германии и Нидерландов в Сибирь почти 5 тыс. коров голштинской породы, сообщает 29 августа агентство Bloomberg.

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Отмечается, что коровы преодолеют на грузовиках почти 4,5 тыс. км и прибудут на ферму под Тюменью к сентябрю.

По словам директора российского представительства Danone Чарли Капетти, переезд поможет снизить себестоимость продукции и защитить компанию от роста цен на молоко, связанного с введением российских контрсанкций.

«Цены на молоко стабильно растут. Это влияет на производство различной продукции, например йогурта», — отметил Капетти.

В компании надеются, что в 2018 году инфляция на молочную продукцию снизится. Капетти также добавил, что разница между спросом и предложением сокращается по мере поступления на рынок нового молока, в том числе из Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2017 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России до 31 января 2018 года. Таким образом, ЕС продлил ограничения против РФ еще на шесть месяцев.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении экономических санкций в ответ на ограничения со стороны стран Запада до конца 2018 года.

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