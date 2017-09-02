Москва, 2 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Фильм Тейлора Шеридана «Ветреная река» — о человеке, живущем в согласии с суровой дикой природой. Кори Ламберт — бывалый охотник и егерь из Вайоминга, штата, где на многие километры вокруг только безлюдные заснеженные пространства. По следам на снегу он может прочесть больше, чем любой профессиональный сыщик, но он бы никогда не стал заниматься работой сыщика, если бы не случившаяся в его краях и с его другом трагедия, как бы продолжившая трагедию его собственной жизни. О том, в чем состоит художественная удача вестерна эпохи снегоходов, мощных ружей и биноклей, рассказывает кинокритик ИА REGNUM Тамара Ларина.

«Ветреная река». Постер

Ламберт — настоящий мужчина, сдержанный в словах и четкий в движениях, но при этом вовсе не черствый эмоционально. В нем нет показной крутости — только подлинная сила, помноженная на опыт, в том числе на опыт потерь. Еще один носитель, точнее, носительница неброской, но настоящей силы — совершенно неуместная на первый взгляд в суровом краю агент ФБР из Лас-Вегаса Джейн. У нее нет опыта и закалки Ламберта, нет даже теплой одежды, но когда приходит время действовать, она преображается и проявляет недюжинное мужество.

Видеоряд и саундтрек тоже сдержанны и суровы — белое безмолвие полно жестокой красоты, и в этих декорациях столкновение со злом и утверждение справедливости даны так же по-природному жестко, без прикрас. Возможно, «маска смерти», нарисованная на лице индейца в финале фильма, выглядит слишком театрально, но смерть и жизнь в фильме заставляют поверить в свою реальность.

Подробнее о фильме читайте здесь: Мёртвая индейская девушка убитой не считается

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