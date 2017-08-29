Берлин, 29 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Ангела Меркель, выступая в Берлине, прокомментировала конфликт между Европейской комиссией и польскими властями, передает Onet.pl. Канцлер заявила, что она выступает в пользу очень хороших отношений с Варшавой, однако не может «держать язык за зубами», оценивая ситуацию в Польше.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По ее словам, вопрос соблюдения законности в Польше является «очень серьезным». Она подчеркнула, что «условие кооперации в Европейском союзе — это принцип верховенства права». Меркель сообщила, что данную проблему собирается обсудить завтра, 30 августа, в Берлине с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Ранее польские власти отвергли претензии Брюсселя в отношении спорной судебной реформы в Польше. В своем ответе Варшава поставила под сомнение компетентность Европейской комиссии в деле оценки правовой системы, заявили Польскому агентству печати источники в Брюсселе.

В ответ пресс-секретарь Европейской комиссии Ванесса Мок сообщила, что эти возражения Варшавы отклонены, поскольку «Еврокомиссия обязана реагировать в случае появления ясных угроз для верховенства права в государстве-члене Евросоюза, а такие угрозы в Польше есть».