Париж, 29 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 29 августа, что северокорейские официальные лица в очередной раз доказали свою «безответственность», осуществив еще один пуск баллистической ракеты, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С таким заявлением глава Елисейского дворца выступил в своей речи, обращенной послам Французской республики.

Париж, преследующий непрекленную политику в отношении Пхеньяна, по словам Макрона, готов предпринять любые шаги для деэскалации напряженности на Корейском полуострове.

Напомним, 29 августа власти Северной Кореи совершили пуск баллистической ракеты, которая пролетела 2,7 тыс. км и достигла высоты 550 км. Место ее падения зарегистрировано в Тихом океане в 1180 км от острова Хоккайдо. Инцидент вызвал возмущение в Токио, пригрозившем надавить на Северную Корею через ООН.