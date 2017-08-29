Москва, 29 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия заканчивают подготовку к совместному российско-белорусскому учению «Запад-2017». Учение носит плановый характер и, помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Учения Запад-2017

Учение является завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил России и Белоруссии и проводится раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

«Несмотря на плановый характер, учение «Запад-2017», еще не успев начаться, стало объектом пристального внимания наших зарубежных коллег и средств массовой информации», — заявил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

По его словам, некоторые крупнейшие мировые СМИ доходят до того, что заявляют о том, что на учении «Запад-2017» готовится «плацдарм для вторжения» и «оккупации» Литвы, Польши или Украины.

«Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия», — подчеркнул Фомин.

Цель учения — отработка вопросов подготовки и применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Учение пройдет в два этапа: первый — продолжительностью трое суток; второй— четверо суток.

К участию в учении планируется привлечь около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооруженных сил Республики Белоруссия — около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных сил РФ — около 5,5 тыс. человек.

Также в совместном учении будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов 10 кораблей.

В ведомстве отметили, что всем государствам-участникам ОБСЕ 1 августа 2017 года было направлено предварительное уведомление о проведении учения, а также приглашение на него наблюдателей.

Напомним, совместное российско-белорусское учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Республике Белоруссия, Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Литву на общие тренировки прибывают военнослужащие США — новая рота ротационных сил сухопутных войск. Планируется, что в Литве военные этой роты будут дислоцированы до середины октября 2017 года. Кроме того, США и Финляндия планирует устроить манёвры одновременно с учениями «Запад-2017».

Отметим, в Литве российско-белорусские учения «Запад-2017», которые состоятся в сентябре, названы главной геополитической угрозой 2017 года.

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