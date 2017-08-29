Москва, 29 августа, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Замминистра обороны Александр Фомин в ходе брифинга 29 августа 2017 года отверг парадоксальные версии о том, что учения «Запад-2017» являются плацдармом для вторжения и оккупации Литвы, Польши или Украины.

Mil.ru Учения Запад-2017

«Некоторые (СМИ, а за ними и политики — прим. ИА REGNUM ) доходят до того, что на учении «Запад-2017» готовится «плацдарм для вторжения» и «оккупации» Литвы, Польши или Украины. Ни одна из их парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия», — сообщил Фомин.

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Он подчеркнул, что международные учения «Запад-2017», в которых примут участие военнослужащие из России и Белоруссии в сентябре, носят сугубо оборонительный характер. Несмотря географию учений, а основная их часть пройдет в Белоруссии, маневры подразумевают наличие условного противника, не имеющего отношения к конкретному региону.

«По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира», — пояснил Фомин.

Беспокойство западных СМИ и политиков, надуманная ими «российская угроза» не имеют оснований хотя бы потому, что объективная информация о подготовке к учениям постоянно публикуется на сайтах министерств обороны России и Белоруссии, она также распространялась российскими и белорусскими информационными агентствами. Россия заранее оповестила государства-участников ОБСЕ о военной деятельности в рамках учений «Запад-2017».

"Предварительное уведомление всем государствам — участникам ОБСЕ о военной деятельности при проведении учений, а также приглашение на него наблюдателей направлено 1 августа текущего года», — сказал Фомин.

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Напомним, проведение учений «Запад-2017» запланировано на период с 14 по 20 сентября. В них примут участие военные из России и Белоруссии общей численностью более 12 тыс. человек, и будет задействовано до 680 единиц боевой техники.