Сургут, Югра, 29 августа, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Активисты Сургута (Югра) предлагают создать на базе Росгвардии из числа бывших сотрудников силовых ведомств, волонтёров и охотников отряды гражданской самообороны для противодействия экстремизму и терроризму. Эта работа должна вестись путём проверки подвалов, рынков, частных строек и управляющих компаний ЖКХ, сообщили они корреспонденту ИА REGNUM.

Kprf-ugra.ru Митинг в Сургуте

С таким призывом к властям города выступили молодые коммунисты Сургута и их товарищи из патриотической общественной организации «Совесть». Также они призывают власти города к борьбе с незаконной миграцией и требуют отставки начальника главы УМВД по Сургуту Александра Ерохова. В поддержку своих требований они намерены провести митинг. Дата уже назначена — 3 сентября.

«Мы считаем нападение на жителей города Сургута терактом, — пишут они в своем призыве прийти на митинг. — Потому что это действия, направленные на устрашение населения и создающие опасность гибели человека, что соответствует определению теракта УК РФ».

Напомним, 19 сентября безработный уроженец Дагестана напал среди бела дня в центре Сургута сперва с топором, потом с ножом на прохожих. Ранены семь человек. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейский вначале выстрелил в воздух, а затем открыл огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. Далее ответственность за сургутскую резню, которую власти города и округа предпочитают называть действиями человека в состоянии психического расстройства, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что одним из организаторов митинга является главный раздражитель сургутских полицейских — секретарь по организационной и кадровой работе городского отделения КПРФ, помощник депутата Тюменской областной думы Сергей Чичканов. Его борьба с проживанием в подвалах Сургута нелегальных мигрантов, о которой ранее рассказывало ИА REGNUM, набила оскомину полицейским и коммунальщикам Сургута.

Напомним, в подвале дома номер 6/1 по улице Дзержинского обосновались мигранты из Средней Азии. Жильцы получали огромные счета по общедомовым расходам. Обратились за помощью к местным коммунистам, ибо участковый разводил руками. Проверка коммунистов совместно с полицией нашла в подвале вместо 10 одного мигранта. Предупредили? Выяснилось, что управляющая компания когда-то прописала в техническом (!) помещении обнаруженного гражданина Киргизии, который на момент проверки не стоял на миграционном учете. В итоге, по словам Чичканова, управляющая компания успокоила жильцов, сделав им перерасчет.

«Что такое нелегальные мигранты видно наглядно летом, когда едешь в любое из многочисленных садовых товариществ Сургута, — говорит Сергей Чичканов. — Перед въездом практически в любое СНТ — небольшой трудовой рынок, где практически за еду можно найти каменщика, землекопа, подсобного рабочего из бывших союзных азиатских республик. На этих людей нет квоты, и они стопроцентно здесь — нелегально. Эти люди когда-то приехали по той же квоте в экономическую столицу одного из самых богатых регионов России. И были обмануты, брошены, фактически взяты в рабство. У них нет денег на обратный билет домой в Узбекистан или Киргизию. Так депортируйте! Но кому-то это не выгодно. Ведь замечательно иметь под рукой рабов за похлебку! И это бизнес: предприниматель имеет дармовую рабочую силу, а тот, кто должен депортировать — имеет мзду с предпринимателя. Когда мы разбирались с ситуацией дома по Дзержинского, приходили десятки сургутян с аналогичными жалобами: живут мигранты в подвалах. У нас легальных мигрантов 30 тысяч по квотам, а нелегалов, боюсь, что в разы больше. Мы обращались к мэру Вадиму Шувалову. В своих официальных ответах он игнорирует этот вопрос».

Далее митингующие предлагают создать Рекрутинговый центр с Центром дневного заработка для перераспределения трудовых потоков и привлечения трудовых бригад из Омской, Курганской областей и других регионов России с высокой долей безработицы. Целью этого они видят создание конкуренции с дешёвой рабочей силой из стран ближнего зарубежья.

«Множество скептицизма слышу по поводу рекрутинга из бедных регионов России, — говорит Сергей Чичканов, — Ведь с человеком из Курганской области работодателю придется поступать, как с гражданином России. Ему придется платить не менее прожиточного минимума, прежде всего. Налоги, страховые взносы. Нанимать гражданина России даже на низкооплачиваемую работу гораздо дороже, чем забитого, бегающего от полиции нелегала. Если нет воли государства, властей, правоохранителей, то, согласен, ничего не выйдет. Но нельзя ждать, когда накопится критическая масса униженных и оскорбленных и выйдет в город с ножами».

И давнее требование сургутских коммунистов, которое звучит на каждом митинге КПРФ и «Совести» — отставка главы УМВД по Сургуту Александра Ерохова. Также они требуют служебной проверки деятельности сургутских антитеррористических подразделений отдела «Т» и Центра Противодействия Экстремизма.

Этот момент Сергей Чичканов прокомментировал со множеством примеров торговли паленым алкоголем, наркотиками, подпольными борделями под видом «саун» и «массажных салонов», которые полиция, по его словам, не видит в упор. Широкоизвестно, как полиция преследовала коммунистов Сургута, поставивших бюст Сталину, который потом был «изъят».

"Полиция у нас занимается политикой. У нас полиция с антитеррористическим отделением пристально следит за сторонниками Навального среди молодежи. Перед заявленным этим деятелем митингом его сторонников обходили поквартирно. Что касается национального вопроса, то есть официальная нацполитика Югры, где мы чувствуем себя единым российским народом, а есть бытовой уровень. В Сургуте после трагических событий нет паники. Не в курсе, чтобы кто-то боялся идти в школу или магазин после резни. Но есть обывательская настороженность при виде бородатого человека характерной внешности или женщины в хиджабе и платье в пол. Есть эта настороженность перед людьми, которые демонстрируют веру. Ведь мало кто понимает, что истинные мусульмане не принимают в свой круг радикалов, отторгают их, отвергают. Просветительскую работу упустили, бегая за «навальнятами», «экстремистами» и «сталинистами», — резюмировал Сергей Чичканов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.