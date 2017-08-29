Париж, 29 августа, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 29 августа, что альтернативы Всеобъемлющему комплексному плану действий — ядерной сделке с Ираном, заключенной группой 5+1 и Тегераном в 2015 году, не существует, сообщает Reuters.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

С таким заявлением глава Франции выступил в Елисейском дворце на встречи с послами республики. Макрон отметил, что он хотел бы «подтвердить приверженность Франции ядерной сделки с Ираном».

«Нет альтернативы режиму ядерного нераспространения», — подчеркнул бывший министр экономики страны.

«В контексте того, в каких условиях мы живем, соглашение 2015 года является тем, что позволяет нам установить конструктивный и требовательный диалог в отношении Ирана», — добавил он.

Напомним, заявление главы Франции, которая приложила значительные усилия к достижению соглашения по ядерной программы Исламской республики, было направлено против его американского коллеги Дональда Трампа, который неоднократно называл договор с Тегераном «худшей сделкой», из когда-либо подписанных, а также призывал разорвать его.