Берлин, 29 августа, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Анкару освободить граждан Германии, арестованных в Турции, сообщает 29 августа Associated Press.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Речь шла о людях, задержанных по обвинению в участии в неудавшейся попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Берлин считает арест 10 граждан Германии, задержанных в течение последних месяцев в Турции, «необоснованным».

"Наше требование достаточно ясное: люди, находящиеся в тюрьме, должны быть освобождены», — заявила Меркель.

«Это очень сложная фаза наших отношений с Турцией. Мы бы хотели их улучшить, но для этого нужно соблюдать принцип верховенства закона», — добавила немецкий канцлер.

Напомним, отношения между Германией и Турцией за последний год значительно ухудшились, в том числе по причине жесткого осуждения Берлином подавления попытки государственного переворота в июле 2016 года.