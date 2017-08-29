Москва, 29 августа, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь признана самой богатой женщиной России: с апреля 2017 и августа 2016 года ее состояние, по версии Forbes, уменьшилось на $100 млн, оно составляет $1 млрд.

Е.В.Начитов Елена Батурина

Батурина в пятый раз подряд возглавила рейтинг. Также в нем не поменялась вторая строчка: на ней, как и годом ранее, находится бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева с капиталом в $600 млн.

Тройку лидеров замкнула председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний С7» Наталия Филева с капиталом в $600 млн. Годом ранее третьей была Татьяна Бакальчук — генеральный директор интернет-магазина Wildberries с состоянием в $500 млн.

Елена Батурина продала свою компанию «Интеко» в 2011 году. С тех пор она развивает коммерческие проекты самой различной тематики на Западе. В числе ее интересов — гостиничный бизнес, ей принадлежат гостиницы в России, Ирландии, Австрии и Чехии, и системы мембранного строительства (Германия).

Также супруга бывшего московского градоначальника принимает участие в различных девелоперских инвестиционных фондах в Европе и США. Кроме того, Батурина начала развивать проект по производству и продаже возобновляемой энергии в Италии и Греции.

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Одной из последних покупок структур Батуриной стал земельный участок на Кипре под строительство элитного жилья. В проект будет инвестировано около 40 млн евро, построят комплекс в 2019 году.

Также в 2016 году Батурина запустила проект в Нью-Йорке: ее компания приобрела коммерческие здания общей площадью в 1,5 тыс.кв.м рядом с Barclay's Center на сумму в $10 млн. Здесь также возможна реализация масштабного девелоперского проекта, информации о нем пока нет.

Ранее в списки самых богатых женщин России, помимо Батуриной, входили член совета директоров «Прогресс капитал» Ольга Белявцева ($450 млн), член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева ($400 млн), зампредседателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова ($400 млн) и совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко ($400 млн).

В 2017 году объем совокупного состояния участниц оценивается в $7,3 млрд, то на 25% выше, чем годом ранее. Всего число миллиардеров в российском рейтинге годом ранее выросло с 77 до 96 человек.

Лужков же год назад заявил, что гордится успехами супруги: он считает ее талантливым человеком. При этом Лужков добавил, что он после ухода с поста мэра не вмешивается в бизнес-дела своей жены.

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«Я горжусь талантом своей жены, — говорит бывший градоначальник. — И меня меньше интересует ее, как говорится, бизнес-достижения, она талантливый человек, причем, я бы сказал, и в бизнесе, и в искусстве, и в лошадях, которыми она до сих пор занимается».