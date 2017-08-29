Малоярославец, Калужская область, 29 августа, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Новым главой горадминистрации Малоярославца стал начальник Госжилинспекции Калужской области Руслан Саидов. Он был выбран на внеочередном заседании городской думы Малоярославца большинством голосов, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM.

Kp40.ru Руслан Саидов

Ранее Руслан Саидов полтора года возглавлял региональное отделение Госжилинспекции, работал на сельскохозяйственном предприятии и в органах внутренних дел. Также новый сити-менеджер Малоярославца десять лет возглавлял отдел полиции Жуковского района Калужской области.

«На сегодняшний день то, что фактически единогласно городской думой было принято решение подписать со мной контракт как сити-менеджером, городским управленцем, я думаю, это, в первую очередь, почётно и ответственно. Ответственно больше перед жителями этого города. В городе, в котором родился сам, в котором проживал всю свою жизнь. И поэтому те проблемы, которые мы сегодня обсуждали, те вопросы, на которые я отвечал перед депутатами, они, конечно, станут в приоритеты тех непосредственных задач в городе, в рамках как благоустройства, так и повышения уровня жизни населения», — заявил Руслан Саидов в эфире ГТРК «Калуга».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 жителей Малоярославца в открытом письме к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову обвинили местных чиновников и депутатов в коррупции. По мнению авторов письма, в муниципальных органах царят «клановость и семейственность», что компрометирует власть и вызывает у населения недоверие к ней.

Напомним, 25 июля 2017 года депутаты городской думы удовлетворили заявление Григория Харлампова об отставке с должности мэра Малоярославца по собственному желанию.