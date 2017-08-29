Ярославль, 29 августа, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В Ярославле снесли въездной знак со стороны Москвы, на его месте появится новый. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля, знак, построенный в 1973 году, пришел в негодность. Внимание мэрии на это обратила архитектурная общественность. Металлоконструкции знака проржавели, бетон начал крошиться, изразцы, которые украшали знак, испортились от покраски.

Игорь Гаврилов Старый въездной знак в Ярославле

Вопрос, что делать со знаком, вынесли на расширенное заседание градостроительного совета Ярославля. В заседании приняли участие архитекторы, художники, искусствоведы, в том числе главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов и директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. Специалисты признали, что знак не является памятником архитектуры.

По предварительным расчетам, стоимость очистки букв, покрытых глазурью, от наслоений краски составила бы более 4 млн рублей, но результат такой работы, с точки зрения мэрии, мог быть непредсказуем. Поэтому решено было изготовить и установить на этом месте новую въездную стелу. Вид нового знака был выбран по итогам конкурса эскизных проектов, который утвердил градостроительный совет.

«Возведением новой стелы занимается компания ООО «Мойдом2014». Новый знак будет возведен из специального бетона, буквы — из композитных материалов. Площадка около въездного знака будет благоустроена. Там сделают площадку для туристов, освещение, видеонаблюдение. Стела возводится за счет внебюджетных средств. Технический надзор Технический надзор осуществляет МКУ «Агентство по строительству». Все работы должны быть закончены в течение двух месяцев» , — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

Генеральный директор ООО «Мойдом2014» Дмитрий Голов в ответ на устный запрос корреспондента ИА REGNUM через своего сотрудника сообщил, что никакой въездной знак его предприятие не делает и он впервые про это слышит.

Существующий знак был создан в 1973 году известными ярославскими керамистами Валерием Разживиным и художником Александром Молодцовым. Каждая из девяти букв весом по 1,5 тонны была выполнена из глины и покрыта глазурью. Их обжигали на Первомайском фарфоровом заводе. В «приемке» знака активно участвовал и тогдашний первый секретарь обкома КПСС Фёдор Лощенков. Автор знака Валерий Разживин предлагал восстановить знак и был готов дать консультации.

«Ко мне никто не обращался и я понял, что знак в историческом виде никому не нужен. Я видел проект нового знака в виде пистолета. Это ужасно. Мой знак разрушили — вечная ему память», — сказал Валерий Разживин.