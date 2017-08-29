Женева, Швейцария, 29 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Масштабы эпидемии холеры в Йемене сократились за прошедшие два месяца, заявили 29 августа в ЮНИСЕФ, сообщает Europe1.

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В детском фонде ООН подчеркнули, что снижения ежедневного числа новых случаев удалось добиться благодаря работе тысяч местных добровольцев, которым содействовали различные агентства международной организации.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подозрений на заражение холерой в Йемене с конца апреля составило более полумиллиона человек, более двух тысяч из которых скончались.

В ЮНИСЕФ отметили, что более половина этой численности составляют дети.

Напомним, в ООН подчеркивают, что в Йемене наблюдается самый острый гуманитарный кризис, осложняемый идущей в стране войной.

Так, с марта 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала кампанию нанесения авиаударов по позициям повстанцев-хуситов, в конфликте погибло более восьми тысяч человек, еще 48 тыс. получили ранения.