Пермь, 29 августа, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В сентябре над Пермью можно будет наблюдать Международную космическую станцию. Об этом сообщает портал 59.ру.

МКС

МКС будет пролетать на высоте около 400 километров, быстро передвигаясь с запада на восток. Весь путь над городом займет около 5 минут.

«Тот, кто вооружится хорошими биноклями или телескопами, разглядит солнечные батареи (крылья станции), крупные модули и пристыкованные транспортные корабли», — сообщили изданию в пермском планетарии.

Наилучшая видимость станции будет за городом на возвышенности, поскольку там гораздо меньше засветки атмосферы и нет сильной турбуленции воздуха, что делает изображение размытым.

Сообщается также, что узнать расписание пролета МКС над каждым городом можно на специальном астрономическом сайте Heavens Above. Для этого на сайте нужно выбрать местоположение и указать опцию «Cпутники-МКС» на главной странице.