Орел, 29 августа, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома в Орле возбудило региональное следственное управление СКР 29 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба правительства Орловской области В Орле у аварийного дома обрушилась стена — прямо перед ремонтом

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Дело, как сообщается, возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность». В СКР сообщили, что следователи уже работают на месте ЧП.

«Следствию предстоит следственным путем установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входит организация работы по вопросам жилищного фонда. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стена дома №68 на набережной Дубровинского в Орле обрушилась утром 29 августа.

На состояние четырехэтажного жилого дома постройки 1955 года, ни разу капитально не ремонтировавшегося, жильцы жаловались неоднократно, а две недели назад и власти признали ситуацию чрезвычайной — после того, как начал осыпаться фасад. Было решено 29 августа начать противоаварийные работы, после чего планировалось решить, что делать с домом дальше — сносить или проводить капремонт.

Из 60 жильцов 45 успели отселить. На момент обрушения стены в доме находились восемь жильцов. Только чудом обошлось без пострадавших.

По данным МЧС, от обрушения пострадали шесть квартир. Власти обещают расселить жильцов 36 квартир дома за счет средств резервного фонда. Стоимость затрат, по предварительным подсчетам, составит около 70 млн рублей.