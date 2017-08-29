Тутаев, Ярославская область, 29 августа, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области прекратила свое существование женская волейбольная команда «Ярославна-ТМЗ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщило руководство волейбольного клуба.

Фото Алексея Кривцова страницы команды «Вконтакте» «Ярославна-ТМЗ»

Тутаевская волейбольная команда существовала с 1995 года. В прошлом году команда завоевала право выступать в высшей лиге «А», но из-за нехватки финансов провела сезон в первой лиге, где и завоевала бронзовые медали.

Для продолжения существования команды требуется около 10 миллионов рублей ежегодно. У основного спонсора — «Тутаевского моторного завода» (входит в концерн «КАМАЗ») таких денег нет.

«Нам помогала администрация района: выделяли зал для тренировок и квартиры для проживания членов команда. Правительство области выделяло 1 миллион 800 тысяч рублей. Мы чудом, на всем экономя, завершили сезон. Но больше на такие деньги существовать нельзя. Мы даже не стали подавать заявку на такую субсидию, поскольку на нее команда прожить не сможет. Правительство области нам предлагало создать студенческую команду, чтобы игроки из других городов учились в ярославских вузах и выступали за команду. Но это совсем это другой уровень», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АНО «ВК «Ярославна-ТМЗ» Александр Самойлов.

Игроки распущенной команды разъехались по другим городам или завершили карьеры, а тренер Владимир Пилипенко уехал в Киров. «Ярославна-ТМЗ» до сих пор ждет остатки субсидии от правительства области, чтобы рассчитаться по долгам.